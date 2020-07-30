اشتدت المنافسة في 2020 بين الشركات المصنعة للسيارات على مستوى مبيعات السيارات حول العالم، وتصدرت الشركة اليابانية "تويوتا" قائمة الشركات من حيث هذا المؤشر في النصف الأول من 2020.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، إن إجمالي مبيعات "تويوتا" بلغ في الفترة المذكورة 4.16 مليون سيارة.

في حين تمكنت منافستها الرئيسية شركة "فولكس فاغن" الألمانية من بيع 3.89 سيارة خلال نفس الفترة. وأضافت الوكالة أن "تويوتا" تمكنت من التفوق على منافستها الألمانية في مبيعات النصف الأول من العام للمرة الأولى في 6 سنوات.

يذكر أن "تويوتا" قد تصدرت شركات العالم من حيث مبيع السيارات في السنة المالية 2019 (انتهت في مارس 2020)، حيث باعت 10.45 مليون سيارة، بالمقابل باعت "فولكس فاغن" 10.37 مليون سيارة.