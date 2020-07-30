سيتم تعويض جميع الفلاحين المتضررين من الحرائق التي نشبت الأحد المنصرم بمنطقة أقمون التابعة لبلدية بوسلام ثم انتشرت إلى نواحي مداشر منطقة بني جماتي الواقعة بإقليم بلدية بني شبانة بأقصى شمال ولاية سطيف، حسب ما أكده اليوم الخميس رئيس الجهاز التنفيذي المحلي محمد بلكاتب.

و أوضح ذات المسؤول خلال زيارة قادته إلى منطقة "بني جماتي" التابعة لبلدية بني شبانة (100 كم شمال سطيف) أن " الدولة لن تتخلى عن الفلاحين المتضررين و سيتم الشروع في تقييم الخسائر التي تكبدوها من أجل تعويضهم في أقرب الآجال ".

ووعد المسؤول التنفيذي المحلي بأنه سيتم التنسيق مع جميع الأطراف المعنية من أجل "ضبط قائمة كافة المتضررين جراء الحريق الذي تمت السيطرة عليه و إخماده بشكل كامل و إيجاد صيغة تعويضية لهم.

وكان الوالي قد التقى رفقة السلطات العمومية و جميع الأطراف المعنية بسكان القرى و المداشر المتضررة على مستوى بلدية بني شبانة حيث وقف على حجم خسائر ممتلكاتهم الفلاحية والحيوانية .