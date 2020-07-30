تم تحويل ثلاث بيوت للشباب تابعة لمديرية الشباب والرياضة ببومرداس إلى مراكز متخصصة في فحص ومراقبة ومتابعة الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، وذلك قصد تخفيف الضغط عن المؤسسة العمومية الاستشفائية حسبما أفاد به اليوم الخميس مدير الشباب و الرياضة بالولاية.

وأوضح جمال زبدي مدير القطاع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، بأنه تم اللجوء إلى هذا الإجراء بالتنسيق والتعاون مع مصالح الصحة بالولاية من أجل" تخفيف الضغط" عن المؤسسات الاستشفائية لدلس و برج منايل والثنية والمراكز الجوارية التي تغطي الولاية بخدماتها المختلفة "ووضعها في أريحية" من حيث "الفحوصات ومتابعة و مراقبة حالة ووضعية المصابين بشكل جيد.

" ويتعلق الأمر، وفقا للمتحدث، بكل من بيتي الشباب زمور سعيد بقورصو وبن عجال ببودواو (شمال الولاية) وبيت الشباب محمد عجال بيسر (شرقا) حيث يتسع كل فضاء منها نحو 50 سرير في المتناول .

و لنفس هذا الغرض كذلك، يضيف المصدر، تم تحويل مركز تابع لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن يقع ببلدية دلس إلى مركز للمتابعة والمراقبة الطبية لمرضى كوفيد- 19 . مع الإشارة إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة كذلك، تسخير وتوجيه لنفس الغرض كل من بيت الشباب بدلس (شرقا ) و بيت الشباب بخميس الخشنة ( غربا).

وتم تسخير على مستوى هذه الفضاءات الشبابية التي وضعت في متناول جهاز الصحة بالولاية كافة الإمكانيات المادية والأطقم الطبية والشبه طبية مع توفير كل متطلبات الرعاية الصحية لضمان التكفل الأمثل بالمصابين وكذا ضمان الجاهزية التامة في حال استقبال أي حالات جديدة مؤكدة أو المشتبه فيها.