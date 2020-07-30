أعلنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 602 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الجزائر قد سجلت 614 إصابة أمس الأربعاء و642 إصابة أول أمس الثلاثاء، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ نهاية شهر فيفري الماضي إلى 29831 حالة.

كما كشفت نفس اللجنة عن تسجيل 14 وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19، ما جعل العدد الإجمالي يبلغ 1200 حالة وفاة، فيما يتواجد 62 مريضا في العناية المركزة.

من جهة أخرى عرف عدد حالات الشفاء ارتفاعا ملحوظا بتسجيل 490 حالة في آخر 24 ساعة، ما رفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 20082.