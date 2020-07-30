أعلن صندوق الاستثمارات السعودي، اليوم الخميس، انسحابه من صفقة الاستحواذ على فريق نيوكاسل الانجليزي الناشط في بطولة الرابطة الممتازة لكرة القدم في بيان لها.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" من جهتها أنه بعد 17 أسبوعاً من المداولات توقفت عملية استحواذ صندوق الاستثمار السعودي "PCP" على نادي نويكاسل يونايتد الانكليزي.

وكان مستثمرون سعوديون توصلوا سابقاً لاتفاق مع آشلي على دفع مبلغ مالي قيمته 300 مليون يورو للاستحواذ على نيوكاسل.

وقالت مؤسسة "PCP" السعودية في بيان لها: "للأسف كنا ملتزمين بالكامل بكامل خطط للاستثمار في مدينة نيوكاسل، وكنا نعتقد أنه كان بإمكاننا إعادة النادي إلى مكانته المعروفة لدى مشجعيه. انتظرنا طويلًا بشأن عقد الصفقة، ولكن في النهاية، انتهت المدة المحددة لتنفيذ الاتفاق بيننا وبين مالكي النادي، وكان من الصعب علينا الاستمرار في تلك الصفقة خاصة مع عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالظروف التي سيبدأ فيها الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي ستقام فيها المباريات والتدريبات للفرق".