بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 29831 حالة، منها 602 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس.

وسجلت ولاية الوادي أكبر حصيلة يومية بـ91 إصابة، تليها الجزائر العاصمة بـ70 إصابة وتيارت بـ53 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3077 حالة مؤكدة، تليها سطيف (2526 حالة) ثم البليدة (2415 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3077 (+70)

سطيف: 2526 (+15)

البليدة: 2415 (+24)

وهران: 2221 (+35)

قسنطينة 1038 (+13)

باتنة: 1007 (+2)

ورقلة: 937 (+4)

تيبازة: 879 (+30)

بجاية: 832 (+6)

الوادي: 810 (+91)

الجلفة: 794 (+20)

بسكرة: 695 (+0)

تيارت: 686 (+53)

المسيلة: 656 (+30)

البويرة: 641 (+18)

تلمسان: 635 (+30)

تيزي وزو: 536 (+0)

المدية: 536 (+22)

خنشلة: 503 (+4)

عين الدفلى: 501 (+2)

الأغواط: 497 (+0)

تبسة: 484 (+26)

بومرداس: 479 (+0)

عنابة: 472 (+13)

أم البواقي: 462 (+28)

أدرار: 398 (+24)

مستغانم: 385 (+7)

برج بوعريريج: 363 (+3)

عين تموشنت: 352 (+10)

غرداية: 342 (+0)

قالمة: 316 (+0)

معـسكر: 310 (+0)

تيسمسيلت: 295 (+0)

سيدي بلعباس: 294 (+1)

سكيكدة: 286 (+1)

ميلة: 263 (+3)

جيجل: 262 (+0)

بشار: 256 (+0)

سوق أهراس: 232 (+8)

البيض: 205 (+0)

نعامة: 194 (+1)

تمنراست: 178 (+7)

غليزان: 125 (+0)

الطارف: 122 (+0)

الشلف: 107 (+0)

تندوف: 87 (+0)

إليزي: 82 (+1)

سعيدة: 58 (+0)