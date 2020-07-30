أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس بالجزائر بأن مشكل نقص السيولة المالية الذي تعرفه البلاد "ظرفي" وبأن الوضع يتجه نحو الاستقرار.

وأوضح بن عبد الرحمان في تصريحات صحفية على هامش ندوة مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، بأن البلاد تعيش "مشكل سيولة مصغر" مضيفا بأن هذا المشكل "لا يطرح على الجزائر لوحدها بل في أغلب دول العالم".

وأشار في هذا السياق، إلى أنه خلال هذه الفترة التي تسبق العيد، يتم وضع الآلاف من رؤوس الماشية في السوق وهو ما يقابله سيولة مالية هامة.

وهنا أكد بأن الوضع "يتجه نحو الاستقرار" بعدما تم تأمين السيولة المطلوبة صبيحة اليوم في جميع الولايات التي شهدت ضغطا في الفترة الاخيرة على غرار سطيف وسكيكدة.

وصرح بالقول: "الأمر ظرفي لكني أؤكد بأن السيولة متوفرة (..) التخوف من نقص السيولة فاقم من الوضعية".

وحث الوزير، في هذا الإطار، جميع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الالكترونية لافتا إلى التحضير لإستراتيجية قطاعية مشتركة (المالية، البريد والتجارة) بهدف تطوير وسائل الدفع وفرضها في المساحات التجارية المؤثرة في السوق كالصيدليات والمساحات التجارية الكبرى.