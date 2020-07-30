قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إن "الديمقراطية قد انتصرت"، وذلك في أول رد فعل له على تصويت البرلمان بإسقاط لائحة حجب الثقة منه، حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية.

وأكد الغنوشي زعيم حركة "النهضة"، أكبر كتلة برلمانية في تونس، في مؤتمر صحفي، أن "تونس تحتاج إلى مزيد ترسيخ ثقافة الديمقراطية والحرية والحوار، وأنه ينبغي أن تكون للدولة أجندة وسياسة واحدة تعمل الرئاسات الثلاث على تنفيذها".

وأبرز استعداد البرلمان للتعامل مع رئاسة الجمهورية ومع الحكومة الجديدة قائلا "لن يجد منا رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلا كل الدعم والتأييد لأننا نريد النجاح لكل مؤسسات الدولة"، متوجها بالشكر إلى نواب البرلمان على منحه الثقة من جديد.

وبين الغنوشي أن مظاهر الخلاف والخصام التي تحدث خلال الجلسات العامة "تعتبر تمرينا على الديمقراطية وإحدى مظاهر الديمقراطية التعددية التي هي حديثة وناشئة في تونس".

للتذكير فإن لائحة سحب الثقة من الغنوشي، التي تم عرضها على التصويت في جلسة عامة انعقدت صباح اليوم الخميس، سقطت ولم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة التي تضمن مرورها (109صوتا).