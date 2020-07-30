التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس تشديد العقوبة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل والمتابعين معه بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

وخلال أطوار اليوم الثاني من سير المحاكمة صرح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في مرافعته قائلا : "تري النيابة العامة في ملف الحال أن الجريمة قائمة بجميع أركانها وأن تصرفات المتهمين إجرامية لذا تلتمس النيابة العامة تشديد العقوبة على المتهمين".

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أدانت في الفاتح من أفريل الفارط، المتهم عبد الغاني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.

كما تمت إدانة ابنه عميار بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 6 ملايين دج وابنه شفيق بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج وابنه مراد بـ 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة بـ 5 ملايين دج وابنته شهيناز بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج.

وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتيهما واليان سابقان بوهران بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج .

وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.

كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

وخلال أطوار اليوم الأول من هذه المحاكمة أمس السبت، تم الاستماع إلى أقوال المتهم الرئيسي عبد الغاني هامل وأبنائه عميار، مراد، شفيق وشهيناز وكذا زوجته بوعناني سليمة الذين أنكروا التهم الموجهة إليه.

وقبل التماس ممثل الحق العام استمعت هذه المحكمة لعبد الغاني زعلان وعبد المالك بوضياف باعتبارهما واليان سابقان بوهران كما استمعت إلى الواليين السابقين لتلممان وتيبازة حيث أنكروا كلهم التهم الموجهة إليه.

ومن المقرر أن تتواصل هذه المحاكمة في يومها الثالث الاثنين القادم حسبما أعلنت عنه هيئة هذه المحكمة.