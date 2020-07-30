شرعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في عمليات البحث والمساعي اللازمة للتأكد من توفر اللقاح في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل مواجهة انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسبما جاء اليوم الخميس في بيان للوزارة.

وفي هذا السياق، "فإن معهد باستور لن يدخر أي جهد حتى يكون في مستوى التطلعات أمام هذا الوباء" يضيف نفس المصدر مؤكدا أن "التقدم الذي حققه عدد من المخابر في إطار تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا تبشر بقرب تسويق هذا اللقاح".

كما أوضحت الوزارة أنه "في إطار جهود الدولة للقضاء على انتشار فيروس كورونا في بلدنا، فان التلقيح يشكل الوسيلة الأنجع للمكافحة" مضيفة أن "الوقاية لاسيما احترام قواعد النظافة والتباعد والإجراءات الاحترازية تبقى الوسيلة الأكثر نجاعة لمكافحة هذا الوباء".

وعليه، خلص البيان، "فان اليقظة وانضمام جميع المواطنين يشكل عربون نجاح مكافحة جائحة كوفيد-19.