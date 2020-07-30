كشف حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم في مصر، عن حدوث خطأ تمثل في إذاعة آذان المغرب قبل موعده بأربع دقائق تقريبا، حيب ما نقلت "روسيا اليوم".

وأثار الحادث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكد مغردون إذاعة آذان المغرب قبل موعده بـ5 دقائق، الأمر الذي أثار مخاوف إفساد صيام يوم عرفة على متابعي الإذاعة.

وكتب أحد المغردين: "المذيع قال الساعة الآن السابعة إلا الربع موعد آذان المغرب ويرفع الآذان الشيخ محمد رفعت، أعلم أنه خطأ غير مقصود ولكنه كبير.. يجب إحالة المذيع للتحقيق".

وقالت أخرى: "الآذان أذن اليوم قبل موعده بخمس دقائق في الإذاعة، وجوامع أذنت معكم، وهناك من أفطروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وأكد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، وقوع خطأ إذاعة آذان المغرب قبل موعده بـ4 دقائق، لافتا إلى أنه خطأ شخصي.

وقال نوار، لوسائل إعلام محلية، الخميس: تم إحالة جميع المسئولين عن ذلك الأمر إلى التحقيق العاجل.

وأشار رئيس الإذاعة، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن تلك الواقعة.