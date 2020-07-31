نبه ديوان الأرصاد الجوية، لتسجيل موجة حر تجتاح عدة مناطق من البلاد تصل درجات الحرارة فيها إلى 44 درجة تحت الظل.

وأفاد نفس المصدر أن السواحل الشرقية ستشهد ارتفاع درجات الحرارة لتصل 40 درجة، وتمتد صلاحية التنبيه إلى غاية التاسعة ليلا. والولايات المعنية هي سكيكدة، عنابة والطارف.

كما يحذر الديوان من ارتفاع في درجات الحرارة القصوى على الولايات الغربية، تصل إلى 44 درجة تحت الظل بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الغد السبت .

و الولايات المعنية هي غيليزان، الشلف، عين الدفلى.