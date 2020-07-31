تمكن أفراد الشرطة للأمن الحضري الثاني بأمن ولاية بشار، من توقيف مشتبه فيه في قضية حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس (سيف) دون مبرر شرعي.

وحسب المعلومات المتحصل عليها فإن وقائع القضية تعود لقيام عناصر الأمن الحضري الثاني بدوريات على مستوى مختلف شوارع وأحياء قطاع الاختصاص، أين تم في حدود الحادية عشر ليلا من ليلة أول أمس من توقيف مركبة خالف صاحبها إجراء الحجر الصحي الجزئي، وعند مراقبها مراقبة أمنية وإدارية، ضبط بالصندوق الخلفي للمركبة، سلاح أبيض (سيف من الحجم الكبير)، ليتم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الأمن الحضري 02 للتحري معه بشأن القضية.

وبعد استيفاء إجراءات التحري في القضية، قُدِّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحاله لجلسة المثول الفوري، أين صدر في حقه أمر إيداع إلى غاية جلسة النطق بالحكم.