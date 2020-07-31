كورونا: تسجيل 563 إصابة و10 وفيات جديدة
أخبار الوطن
31 يوليو 2020 () - الخبر
سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تراجع عدد الأصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة جديدة و10 وفيات.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف لجنة متابعة الوباء، بلغت الحصيلة الاجمالية 30394 إصابة و 1210 حالة وفاة.
في المقابل أعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 455 حالة شفاء خلال اليوم الاخير، ليصل الاجمالي 20537 ، كما يتواجد من جهة أخرى 65 مريضا في العناية المركزة.
الولايات التي سجلت أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الأخير:
وهران + 53
العاصمة + 51
الجلفة + 42
الوادي +32
قسنطينة +31