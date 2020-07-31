سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تراجع عدد الأصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة جديدة و10 وفيات.

وحسب الأرقام المقدمة من طرف لجنة متابعة الوباء، بلغت الحصيلة الاجمالية 30394 إصابة و 1210 حالة وفاة.

في المقابل أعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 455 حالة شفاء خلال اليوم الاخير، ليصل الاجمالي 20537 ، كما يتواجد من جهة أخرى 65 مريضا في العناية المركزة.

الولايات التي سجلت أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الأخير:

وهران + 53

العاصمة + 51

الجلفة + 42

الوادي +32

قسنطينة +31