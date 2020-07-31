كورونا: تسجيل 563 إصابة و10 وفيات جديدة

أخبار الوطن
31 يوليو 2020 () - الخبر
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سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تراجع عدد الأصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة جديدة و10 وفيات.

وحسب الأرقام المقدمة من طرف لجنة متابعة الوباء، بلغت الحصيلة الاجمالية 30394 إصابة و 1210 حالة وفاة.

في المقابل أعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 455 حالة شفاء خلال اليوم الاخير، ليصل الاجمالي 20537 ، كما يتواجد من جهة أخرى 65 مريضا في العناية المركزة.

 

الولايات التي سجلت أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الأخير:

 

 

وهران + 53

العاصمة + 51

الجلفة + 42

الوادي +32

قسنطينة +31

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كلمات دلالية:
كورونا

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