لفظ كهل يبلغ من العمر 57 سنة أنفاسه الأخيرة بحي جبانة اليهود ببلدية عنابة متأثرا بإصابة على مستوى الرأس من شاب لايتجاوز سنه 29 سنة ، في الوقت الذي كان السكان في الجوار منشغلين بنحر أضحية العيد .



أفادت مصادر عليمة أن الجاني الذي لايزال في حالة فرار تهجم على أحد أبناء حيه فتدخل الضحية لفض الخلاف، فقام الجاني برشه بغاز مسيل للدموع استدعى نقله إلى المستشفى ، وبعد تعافيه كان جالسا على كرسي داخل حيه ، حيث قدم الجاني وانهال عليه بالسب والشتم ، وقد تباينت المعلومات الخاصة بأداة الجريمة المستعملة بين قيام الجاني بتوجيه ضربة بالسيف للضحية على مستوى الرأس ، واقدام الجاني على توجيه سهم من بندقية الصيد البحري التي كانت بحوزته تجاه رأس الضحية المدعو جمال .