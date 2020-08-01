أحرز باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة من مسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم، بفوزه على ليون بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما سلبًا في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة في باريس.



وكانت المباراة النهائية من المسابقة التي ستلغى العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الأندية المحلية، مقررة أصلًا في الرابع من أفريل الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.



ورفع سان جيرمان رصيده إلى 9 ألقاب قياسية في المسابقة، محققًا الثلاثية المحلية بعد تتويجه بالدوري، كأس فرنسا وكأس الرابطة.



وتوّج سان جيرمان بطلًا للدوري بقرار من الاتحاد المحلي الذي قرر عدم اكمال الموسم في نهاية أفريل الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتوج بكأس فرنسا الأسبوع الماضي على حساب سانت إيتيان بفوزه عليه بهدف نظيف سجله نجمه البرازيلي نيمار.