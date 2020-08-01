تحادث وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، مع نظيره الصيني، وانغ يي، في اتصال هاتفي، في عدة قضايا لاسيما الملف الليبي، وقضايا مشتركة تهم البلدين.

ونقلت وكالة "شينخوا"، الصينية، أمس الجمعة، قلق بوقادوم الشديد من تدهور الوضع في ليبيا، وعن تطلعه إلى أن يلعب الجانب الصيني دورا بناء في ليبيا .

كما قال وزير الخارجية الصيني: "إن المضي قدما بالصداقة التقليدية بين الصين والجزائر واجب مشترك ويخدم مصالح الشعبين ، مشيرا إلى أن الجزائر أول دولة عربية تقيم شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، وفق الوكالة.

وأكد بوقادوم أن الجزائر تعتزم دعم إنشاء مشروعات تعاون رئيسية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتتطلع إلى أن تلعب الصين دورا هاما في إنشاء المزيد من المشاريع الهامة في الجزائر.