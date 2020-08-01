سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة منذ الساعات الأولى ليوم عيد الأضحى المبارك أربعة حرائق منها ثلاثة غابية وآخرفي بساتين.

فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لأجل اخماد حريق شب بغابة بجبل الميزاب بالتلة في أعلي مدينة تبسة ، أين تم تسخير 08 شاحنات إطفاء بمختلف الأحجام و 09 أعوان بمختلف الرتب وبمشاركة مصالح الغابات بتسخير شاحنتي (02) إطفاء و06 عناصر، وبعد عملية دامت حوالي 01 ساعة و35 دقيقة تم اخماد الحريق الذي أتى على حوالي 01 هكتار من اشجار العرعار.

كما تدخل الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية وبمشاركة مصالح الغابات لأجل اخماد حريق، بغابة أزمر بجبل الزيتون، أين تم تسخير 04 شاحنات إطفاء و13 عون بمختلف الرتب ومصالح الغابات بتسخير 01 شاحنة إطفاء و06 عناصر، وبعد عملية دامت حوالي ثلاث ساعات و30د تم اخماد الحريق وتسجيل احتراق حوالي 01 هكتار حلفاء وعرعار.

وكان لنفس الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية وبمشاركة مصالح الغابات لأجل اخماد حريق غابة الدكان بجبل انوال تدخل بتسخير 03 شاحنات إطفاء و10 أعوان بمختلف الرتب وبتسخير 01 شاحنة إطفاء و03 عناصر من طرف مصالح الغابات وبعد عملية دامت حوالي ثلاث ساعات تم اخماد الحريق وتسجيل احتراق حوالي 500 متر مربع من اشجار الصنوبر الحلبي.

فيما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر من اخماد حريق، شب ببساتين بعقلة أحمد،البساتين بها اشجار الزيتون، التين الشوكي، الصنوبر، وبعد عملية دامت حوالي أربع ساعات تم اخماد الحريق.