أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وفاة المدافع الدولي السابق ستيفن تاتاو عن عمرناهز 57 عاما بسبب المرض. تاتاو كان قائدا للمنتخب الكاميروني الذي بلغ دور الثمانية في بطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا.

وشارك تاتاو في جميع المباريات الخمسة التي خاضها المنتخب الكاميروني في هذه النسخة من المونديال كما قاد الفريق في نهائيات مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية. وحقق تاتاو أفضل إنجازاته من خلال كأس الأمم الأفريقية 1988 حيث قاد الفريق للفوز باللقب.

يذكر أن تاتاو كان مديرا فنيا للاتحاد الكاميروني للعبة.