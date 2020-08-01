اهتزت قرية أمعراط صبيحة يوم عيد الأضحى على حادث إقدام أحد أبنائها على الانتحار حيث عثر عليه مشنوفا بحبل إلى جذع شجرة على حافة الطريق ، الضحية يبلغ من العمر 47 سنة وأب لثلاثة أطفال .

سكان القرية يتحدثون عن ظروف اجتماعية قاهرة يتعرض لها أحد جيرانهم دون أن يتوقعوا منه الإقدام على هذا الفعل.

و بمجرد إعلامها تنقلت مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية حيث تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أميزور بينما قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق حول ظروف الحادثة المأساوية التي أفسدت فرحة سكان قرية أمعراط بعيد الأضحى.

وتأتي هذه الحادثة أياما قليلة بعد إقدام ضابط شرطة على الانتحار رميا بالرصاص .