بلغت نسبة تغطية مداومة اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك على المستوى الوطني 99،83 بالمائة من مجموع عدد التجار المسخرين لضمان تموين المواطنين بمختلف السلع، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحقيق هذا المستوى من الالتزام ببرنامج المداومة خلال اليوم الأول لعيد الأضحى بالرغم من الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم إضافة للحجر الصحي وإجراءات منع التنقل بين بعض الولايات. وبخصوص توزيع نسب تغطية المداومة فان خمس مديريات جهوية من أصل سبعة حققت نسبة تغطية كاملة أي 100 بالمائة.

ويتعلق الأمر بكل من المديريات الجهوية للجزائر و ورڨلة والبليدة وباتنة وسعيدة. وتليها المديرية الجهوية لعنابة بنسبة تغطية للمداومة بلغت 99،97 بالمائة ثم المديرية الجهوية لبشار بنسبة 98،52 بالمائة.

وقدمت وزارة التجارة بالمناسبة الشكر للتجار المسخرين وحتى بعض التجار غيرالمسخرين لالتزامهم بتقديم خدمة عمومية للمواطنين خاصة في هذا الظرف الصحي الخاص .