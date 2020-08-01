متابعة لزيارته المثيرة للجدل إلى ليبيا والتي نفت حكومة الوفاق أي علاقة لها بها، نشر الصهيوني برنارد ليفي صورا جديدة من ليبيا، قال إنها لعناصر شرطة من حمايته الأمنية هناك.

ونشر ليفي تغريدة على حسابه في "تويتر" بعد صدور مقال له في صحيفة "وول ساريت جورنال" أمس الحمعة، تناول فيه اعتراض المسلحين له وهتفوا بـ"كلب يهودي" وحاولوا مطاردته وفريقه. وكتب الصهيوني برنار ليفي إن الصورة تظهر ضباطا "ساعدوني في الإفلات والقيام بعملي".