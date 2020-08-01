يتواجد الدولي الجزائري محمد فارس تحت أنظار عدة أندية إيطالية تحسبا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وحسب ما نقل الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مازيو على حسابه في "التويتر" فإن صاحب 24 عاما محل اهتمام من طرف ناديي لازيو وفيورنتينا، وبدرجة أقل نادي تورينو.

ولم يلعب بطل إفريقيا مع "الخضر" في "كان" 2019 كثيرا هذا الموسم مع فريقه سبال في "السيري أ" بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، مكتفيا بسبع مشاركات دون تسجيل أي هدف.

ومن المنتظر أن يسرع سقوط نادي سبال إلى الدرجة الثانية الإيطالية من عملية انتقال محمد فارس إلى أحد النوادي المهتمة بخدماته.