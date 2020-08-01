تسببت الحرائق التي شبت اليوم باقليم بلدية دائرة تابلاط شرق المدية في إتلاف 110 هكتار من الغطاء الغابي الذي يتشكل من أشجار الضرو والصنوبر الحلبي

وفي بيان تسلمت الخبر نسخة منه أفادت مصالح الحماية المدنية ان الحريق الذي نشب في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم بفرقة بوحمامة والذي تسبب في ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة تمكن من إخماده بفضل التدخل السريع الرتل المتنقل الذي حال دون أن يتوسع الحريق و يلتهم مساحات غابية أخرى وحتى سكنات مواطنين