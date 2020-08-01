شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، مظاهرات بمشاركة الآلاف تحديا لقيود جائحة كورونا.

وأفادت بيانات الشرطة الألمانية، بأن نحو 17 ألف شخص شاركوا في أكبر تجمع اليوم السبت في العاصمة الألمانية، وتجمع مماثل في شتوتغارت.

وتحت شعار "نهاية الجائحة: يوم الحرية"، نظمت اليوم مبادرة "التفكير الجانبي 711" تظاهرة بالقرب من مبنى "الرايخستاغ"، البرلمان الألماني ابتداء من عصر اليوم حتى ساعات المساء.

واتهم المحتجون الحكومة بـ"سرقة حريتهم"، داعين إلى "إنهاء الرعب بسبب كورونا وإعادة الحقوق الأساسية للناس".

وفي شتوتغارت، تظاهرت المجموعة أكثر من مرة ضد القيود التي تفرضها الحكومة الألمانية للحد من تفشي الجائحة، ولدعم حماية الحقوق الأساسية.

وذكرت الشرطة أن حوالي 5 آلاف فرد قد شاركوا في مظاهرة أخرى أمام بوابة براندنبورغ التاريخية من أجل السلام وتنوع الآراء والديمقراطية.

وأشارت التوقعات إلى أن يشارك نحو 22 ألف شخص في فعاليات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد تم نشر 1500 فرد من الشرطة في العاصمة تحسبا لكل طارئ.