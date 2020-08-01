يواصل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الجزائر انخفاضه لليوم الرابع على التوالي، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم السبت.

وأكد الناطق الرسمي للجنة الدكتور جمال فورار تسجيل 556 إصابة في آخر 24 ساعة، ما يؤكد المنحى التنازلي لعدد الإصابات الجديدة المسجلة في البلاد منذ الثلاثاء الماضي (642 حالة)، حيث تم تسجيل 614 إصابة الأربعاء ثم 602 الخميس و563 إصابة أمس الجمعة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر إلى 30950 حالة.

وأعلن نفس المتحدث تسجيل 13 وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 1223 حالة وفاة، مضيفا أن 64 مريضا يتواجد في العناية المركزة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغت 20988 منها 451 حالة تعافي في الـ24 ساعة الماضية -حسب نفس اللجنة-.

هذه هي الولايات التي سجلت أكبر عدد من الحالات في الـ24 ساعة الماضية:

وهران (+71)

ورقلة (+53)

الجزائر (+46)

عين تيموشنت (+40)

عنابة (+36)

أدرار (+26)

بومرداس (+24)

مستغانم (+22)

تيبازة (+18)

الجلفة (+18)

بشار (+18)

البليدة (+17)