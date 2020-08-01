تم تسجيل ما لا يقل عن 657 مخالفة لإجراءات الوقاية من تفشي جائحة كوفيد-19 بولاية تيزي وزو، منذ الرفع الكامل للحجر الصحي، حسب ما أفادت به حصيلة كشف عنها أمن الولاية.

و أشارت المكلفة بالإعلام بأمن الولاية، عميدة الشرطة جميلة تمار، أنه منذ 15 جوان إلى غاية 29 جويلية المنصرم، قامت قوات الأمن بتسجيل 657 مخالفة للإجراءات الوقائية المانعة من تفشي كوفيد-19 و بتحرير الكثير من المحاضر ضد المخالفين الذين سددوا غرامة 10.000 دينار جزائري.

و تضيف المسؤولة نفسها أنه من أصل هاته المخالفات، 533 مخالفة ارتكبها، لا سيما، مسيري الفضاءات المستقبلة للجمهور، من بينها312 مخالفة تخص عدم ارتداء الكمامات و 221 مخالفة تخص عدم التقيد بالتباعد الجسدي.

أما البقية، أي ما مجموعه 124 مخالفة, فقد تم تسجيلها في قطاع النقل الحضري للمسافرين، العمومي و الخاص، بحسب المصدر ذاته الذي يضيف في هذا الصدد, أن الشرطة قامت بتحرير 56 محضر بسبب عدم ارتداء القناع الواقي و 68 محضر لعدم

الامتثال لإجراء تحديد عدد المسافرين الواجب نقلهم لكل نوع من وسيلة النقل لأجل ضمان التباعد بين المسافرين.

و ذكرت عميدة الشرطة، جميلة تمار بأنه في يوم الخميس الفارط و على اثر عملية تحسيس و مراقبة تطبيق السلوكات الاتقائية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، قامت بها الشرطة على كامل تراب الولاية الواقع ضمن اختصاصاتها، تم تسجيل 47 مخالفة لارتداء القناع الواقي من كوفيد-19 و للتباعد الجسدي.