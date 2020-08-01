أكد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية فخر الدين بلدي، أن الفقيد الصحفي من وكالة الأنباء الجزائرية عزيز خلفاوي الذي توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز 64 سنة كان مثالا للتفاني والاحترافية معربا لعائلة الفقيد عن تعاطفه دعمه في هذا المصاب الجلل.

و ذكر بلدي، في برقية تعزية بعثها لعائلة الصحفي، بخصال وصفات الفقيد الذي عرفه في أقسام تحرير الوكالة مشيرا إلى أنه "يحتفظ له بصورة صحفي متفان في مهنته و معروف باحترافيته العالية".

كما عبر لعائلة الفقيد عن "دعمه الثابت" داعيا المولى عز وجل أن "يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه".

وقد التحق الفقيد بوكالة الأنباء الجزائرية سنة 1986 وعمل بعديد الأقسام بالجزائر العاصمة وكمراسل بولاية أدرار قبل أن يشغل ذات المنصب بأم البواقي حيث أحيل على التقاعد سنة 2016 بعد 15 سنة قضاها بهذه المدينة.

ويحتفظ له زملاؤه بصورة الشخص البشوش والمتواضع والمتعاون.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى يوم الجمعة بمقبرة أم البواقي.