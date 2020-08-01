أظهر أحدث إحصاء أجرته وكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 679918 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أربعة ملايين و578778 حالة إصابة و153888 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و662485 حالة إصابة و92475 حالة وفاة، ثم الهند ثالثة مسجلة مليون و695988 حالة إصابة و36511 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 حالة إصابة و13963 حالة وفاة.