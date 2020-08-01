دخل نادي ليدز يونايتد سباق الظفر بخدمات الدولي الجزائري سعيد بن رحمة حسب الإعلام الانجليزي.

ونقلت صحيفة "ذي صن"، اليوم السبت، أن الصاعد الجديد للدوري الانجليزي الممتاز سيكون منافسا لنادي تشلسي من أجل ضم نجم نادي برينتفورد سعيد بن رحمة.

وحسب نفس الصحيفة فإن القيمة السوقية لصاحب الـ24 عاما ارتفعت إلى 25 مليون جنيه استرليني نظير المستوى الرائع الذي قدمه الجناح الجزائري مع نادي برينتفورد هذا الموسم في "الشامبيون شيب".

للتذكير سيكون بن رحمة هذا الثلاثاء على موعد مع مقابلة حاسمة بملعب ويمبلي في إطار نهائي الـ"بلاي أوف" ضد نادي فولهام، من أجل ضمان ورقة الصعود إلى الدوري الانجليزي الممتاز.