عاش سكان القرارم قوقة و ميلة و الرواشد و زغاية على وقع أزمة عطش حادة ،يومي عيد الأضحى،بسبب سوء التوزيع و فشل ذريع في تسيير الأزمة ،غضب و تذمر كبير على مستوى بلدية القرارم قوقة طيلة يومي العيد، على خلاف التعليمات و التصريحات التي أدلى بها وزير الموارد المائية الذي وعد بتوفير المياه يومي العيد.

القرارم و ميلة و بلديات أخرى التي تضع أرجلها داخل حوض سد بني هارون تعاني من أزمة عطش حادة في وقت يحتاج فيه الساكنة لمادة الماء الحيوية.

الأزمة ناتحة حسب مصادر عن التخفيض من حصة القرارم قوقة التي كانت تقدر بـ5000متر مكعب، و التي أصبحت الآن 3000متر مكعب.

المشكلة، حسب البعض، تتلخص في سوء التسيير ،و تلاعب المشرفين على برامج التوزيع ،و خدمة مصالح جهات معينة و إرضائها على حساب جهات أخرى.

السكان يطالبون والي ميلة و المدير العام للموارد المائية و حتى وزير القطاع للتدخل لإنهاء الأزمة و إيفاد لجان تحقيق لمعرفة خلفيات الأزمة في عاصمة الماء .