هلك شخصان فيما أصيب شخص ثالث بجروح في حادث مرور تمثل في اصطدام عنيف لمركبة سياحية بعمود كهربائي وقع اليوم السبت على مستوى الطريق البلدي رقم 320 ببلدية القلتة الزرقاء (شرق سطيف)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بذات السلك النظامي، النقيب أحمد لعمامرة، بأن وحدات الحماية المدنية قد تدخلت زوال اليوم السبت لإجلاء جثتي الضحيتين (22 و 23 سنة) و إسعاف شخص ثالث (23 سنة) كان على متن نفس المركبة أصيب بجروح متعددة.

وحسب ذات المصدر فقد تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى صروب الخثير ببلدية العلمة (شرق سطيف)، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب الثالث الذي نقل بدوره لمصلحة الاستعجالات الطبية بذات المؤسسة الصحية.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث، كما تمت الإشارة إليه.