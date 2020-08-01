ثعلب لص يستولي على أكثر من 100 حذاء
BBC
1 أغسطس 2020 ()
اكتشف سكان إحدى ضواحي العاصمة الألمانية برلين أن ثعلبا كان وراء اختفاء نعالهم وأحذيتهم الرياضية في الآونة الأخيرة.
طيلة أسابيع، ظل سكان ضاحية تسلندورف في حيرة من أمرهم بسبب ذلك اللص الذي يسرق النعال والأحذية من حدائق منازلهم ليلا.
وأخيرا، أمسك رجل بالجاني في رقعة أرض مقفرة وهو "في حالة تلبس، وقد أمسك بزوج من نعال زرقاء في فمه"، وفقا لصحيفة تاغشبيغل اليومية.
واتضح أن الثعلب اكتنز أكثر من 100 حذاء، ليس من بينها حذاء الجري الخاص بالرجل الذي كشف أمره.
واشتبه الرجل في أن يكون ثعلبا وراء اختفاء الأحذية، بعد إثارة الأمر على الموقع الإلكتروني الخاص بمراقبة الحي، وتعدد الشكاوى من اختفاء الأحذية.
ونشر فيليكس هاكنبروش، محرر صحيفة تاغشبيغل، صور الأدلة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.&
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