سجلت الصين، اليوم الأحد، 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتقل الإصابات عن مائة حالة لليوم الثاني على التوالي، بعد تسجيل 45 حالة إصابة يوم أمس السبت.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 84 ألفًا و593 حالة إصابة، في حين لا يزال عداد الوفيات مستقرًا عند 4634 حالة وفاة منذ 16 أفريل الماضي.

وتبلغ نسبة وفيات كورونا في الصين 5.48%. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا بشكلٍ لافتٍ، وأعلى حصيلة إصابات يومية كانت أول أمس الجمعة حينما تم تسجيل127 حالة إصابة خلال يومٍ واحدٍ.

وسجلت الصين يومي الأربعاء والخميس الماضيين 101 و103 حالات على الترتيب، ليكون أول ظهورٍ لعداد إصابات يومي في الصين يبلغ ثلاثة أرقام منذ منتصف أفريل المنصرم.

وتحتل الصين حاليًا المرتبة التاسعة والعشرين عالميًا على سلم الترتيب العام لتفشي وباء كورونا، وتأتي خلف الإكوادور وأمام السويد.