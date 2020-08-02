توفي المؤلف والموزع الموسيقي سعيد بوشلوش ليلة أمس السبت بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز الـ45 سنة بعد صراع طويل مع المرض، حسبما علم من أقاربه.

وبدأ اهتمام الفقيد بالموسيقى لدى التحاقه بصفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية حيث تعلم العزف على البيانو وبرزت موهبته و حسه الموسيقي ما لفت إليه أنظار مخرجي المسلسلات التلفزيونية و الإشهار إضافة الى منتجي الأغاني العصرية والتي تفتقت فيها مواهبه وأبدع في العديد من المشاريع الفنية التي عرفت نجاحا واسعا.

وقد تربع المرحوم على عرش تأليف موسيقى شارات المسلسلات (الجنيريك) دون منازع ما بين سنوات 1990 و 2000 اضافة لمؤلفاته في المسرح. ولحن الفقيد خلال مسيرته للعديد من الفنانين على غرار الشاب خالد، سيد أحمد الحراشي، علاوة، كادير الجابوني و رشيد كسيلة كما له البومين "توندونس1 و2" إضافة إلى أغنية للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفولة ناهيك عن موسيقى العديد من المسرحيات.

أما عن الأعمال التلفزيونية التي لحن لها موسيقى الشارة و أبدع فيها نذكر على سبيل المثال الربيع الأسود (2006) و الامتحان الصعب (2007) وقلوب في صراع (2008) والذي نال بفضله الفنك الذهبي في 2009 إضافة إلى مسلسل الذكرى الأخيرة (2010( .