شرع صبيحة اليوم شاب يبلغ من العمر 35 سنة في حركة احتجاجية أمام مقر" سوناطراك" أنبوب نقل الغاز إلى أوروبا عبر بئر العاتر جنوب تبسة وتونس بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام .

وبحسب ما كشف عنه المعني لـ "الخبر" فأنه نجح في مسابقة توظيف رفقة زملاء آخرين تم تنصيبهم جميعا باستثناء وضعيته المجمدة من 2017 بمبرر واحد هو أن المديرية العامة ألغت المنصب بالرغم من أن القائمة المرسلة من طرف وكالة التشغيل المحلية تضمنت اسمه ما اضطره سابقا للاعتصام غير أن الوالي تحادث معه ووعده منذ أشهر بفض الإشكالية غير أنها بقيت عالقة إلى يومنا هذا. ولم تفلح كل محاولات الاتصال بالمديرية العامة للاستفسار عن خلفيات تنصيب 9 من العاطلين وإلغاء منصبه وجاء في رسالة المعني للسلطات إنه لن يوقف الإضراب عن الطعام حتى نيل حقه في التوظيف على قدم المساواة مع بقية الناجحين ويأمل في تحقيق مطلب تدخل الوزير الأول للتحقيق في وضعيته وإنصافه بعد ظلم تعرض له منذ جويلية 2017 وأنه لن يوقف الإضراب حتى وإن غادر الحياة مع مخاطر درجة الحرارة المرتفعة بالمنطقة هذه الأيام. ولم تفلح كل محاولات الاتصال بالمديرية العامة للاستفسار عن خلفيات تنصيب 9 من العاطلين وإلغاء منصبه وجاء في رسالة المعني للسلطات إنه لن يوقف الإضراب عن الطعام حتى نيل حقه في التوظيف على قدم المساواة مع بقية الناجحين ويأمل في تحقيق مطلب تدخل الوزير الأول للتحقيق في وضعيته وإنصافه بعد ظلم تعرض له منذ جويلية 2017 وأنه لن يوقف الإضراب حتى وإن غادر الحياة مع مخاطر درجة الحرارة المرتفعة بالمنطقة هذه الأيام.