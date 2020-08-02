انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية عين تموشنت أمس السبت جثة شخص ذكر مجهول الهوية عالقة بالمنطقة الصخرية الواقعة غرب شاطيء سيدي جلول (بلدية سيدي الصافي)، حسبما علم اليوم الأحد لدى ذات الهيئة.

واستغرقت عملية انتشال الجثة التي يقدر أن يكون صاحبها في الخمسينات، أكثر من ثلاث ساعات أين استلزمت تسخير زورق نصف صلب وغطاسين اثنين و 11 عونا من مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية ببني صاف، حسبما أشار إليه ذات المصدر.

وبينما تم إجلاء الجثة إلى مصلحة الحفظ بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ببني صاف، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد هوية الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.