وافقت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية على منح شهادة المطابقة الشرعية للبنك الوطني الجزائري بتسويق منتجات خاصة بالصيرفة الإسلامية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس الإسلامي الأعلى.

وحسب ذات المصدر فإن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية تواصل دراسة الملفات المدرجة في جدول أعمالها بشكل معمق لمنح شهادات المطابقة الشرعية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لمؤسسات بنكية و مالية أخرى.

للتذكير، تم تنصيب هذه الهيئة يوم 1 أفريل الماضي على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، حيث أوكلت لها مهمة دراسة الملفات التي وردت إليها من طرف المؤسسات البنكية و المالية التي تعتزم إدخال هذا النوع من المنتجات في خدماتها المصرفية.

وأوضح البيان، أنه و" تنفيذا للنظام الصادر عن بنك الجزائر المؤرخ في 20 رجب 1440 الموافق لـ 15 مارس 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك و المؤسسات المالية و خاصة المادة 14 منه ، فإن البنك أو المؤسسة المالية ملزمة قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، الحصول على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة تسلم لها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.