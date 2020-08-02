تلقى وزير الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، بحثا خلالها ملفات متعلقة بالأوضاع في المنطقة.

وحسب بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن المكالمة جاءت "في إطار التنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين"، مضيفة أن شكري وبوقادوم تناولا "عددا من القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي".

وتابع البيان أن الوزيرين تطرقا خلال المكالمة إلى ترتيب لقاء قريب بينهما، لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.