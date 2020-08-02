تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال يوليو المنصرم، من القضاء على خمسة إرهابيين وتوقيف إرهابي آخر وخمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما تضمنته الحصيلة العملياتية لنفس الشهر والتي كشفت عنها، اليوم الأحد، وزارة الدفاع الوطني.

ففي مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال يوليو الفارط من "القضاء على خمسة إرهابيين مع توقيف آخر بالإضافة إلى خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، علاوة على كشف و تدمير 26 مخبأ للإرهابيين و 39 قنبلة تقليدية". وفي ذات الإطار، تم خلال نفس الفترة، حجز "بندقيتي صيد و بندقية تكرارية و 5 كلاشينكوف و 4 مسدسات آلية و 3 مخازن ذخيرة، و كذا 1000 خرطوشة و 4 قنابل يدوية".

وفي إطار مكافحة التهريب، تم توقيف "374 منقب عن الذهب، مع ضبط 165 مطرقة ضغط و 209 مولد كهربائي و 12 جهاز كشف عن المعادن و 18 قطعة ديناميت و 4 أمتار من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى 57 عربة".

كما تم كذلك حجز "7. 262 قنطار من التبغ و 54840 علبة سجائر و 78633 لتر من الوقود و 4 مناظير"، علاوة على ضبط "21 كيسا من خليط الذهب و الحجارة و آلتين لتكسير الحجارة و آليتين تستخدمان للصيد المحظور للمرجان"، فضلا عن "2048 وحدة من الأدوية و 39802 وحدة من المشروبات و 1607640 وحدة من الألعاب النارية و2290000 دج"، حسب المصدر ذاته. وفي الشق المتصل بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تم "توقيف 77 تاجر مخدرات وضبط 29. 57 قنطار من الكيف المعالج و 314157 قرص مهلوس". وفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف "274 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات" مع إحباط "562 محاولة هجرة غير شرعية"، وفقا لذات الحصيلة.