توفي طفل قاصر غرقا ، عشية أول أمس، في تجمع مائي بضواحي بلدية الصومعة ، شرق البليدة ، مسجلا بذلك أول ضحية بالمجاري والمسطحات المائية في الولاية .

و في خضم الحدث ، رفع نشطاء جمعويون، نداء للأولياء وأصحاب المؤسسات المقاولاتية ومسؤولين ، إلى ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من السباحة في مثل هذه المسطحات و والحواجز المائية العملاقة ، والتي تسببت في السنتين الماضيين، في غرق نحو 20 شخصا، غالبيتهم من الأطفال القصر، وردم الحفر في ورشات البناء ،

وقال أصحاب النداء ، أن الحرارة العالية التي تعرفها ولايات الوطن ، وتعليق السباحة بالشواطئ الساحلية ، بسبب إجراءات الحجر الصحي ، لمنع انتقال العدوى من فيروس كوفيد 19، جعلت الأطفال وحتى الشباب، يلجؤون إلى مثل هذه الأودية والتجمعات المائية غير المراقبة، للسباحة وتلطيف حرارة أجسامهم، معرضين أنفسهم للموت الأكيد .