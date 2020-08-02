شهد الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين البليدة و غربه، عصر اليوم، إقدام سكان بحي "جوردا" الآهل بأزيد من 2000 نسمة، في موزاية ، على شل حركة المرور، ومنع سير المركبات، احتجاجا على عدم التكفل بمشكل فيضان المياه القذرة بوسط سكناتهم و أزقتهم.

و أوضح رئيس لجنة الحي عمار لحلال لـ "الخبر"، أنه في الوقت الذي تقضي العائلات احتفالية العيد في أجواء نظيفة ومفرحة، قضوا هم عيدا وسط مياه الصرف الصحي، والتي أصبحت الشبكة القديمة ، المنجزة في العام 1998، بطريقة اتضح مع مرور السنوات، أنها لم تحترم فيها المعايير التقنية، مما جعل المياه تجري عكس ميلها الطبيعي إلى خارج تجمعهم السكني، و تتسرب إلى أزقتهم وفناءاتهم، وأنهم في لقاء مع الوالي مؤخرا، تعهد لهم بعقد زيارة لهم، هم ينتظرون تنفيذها، للوقوف على معاناتهم مع مياه التطهير، و مع أيضا ضعف التيار الكهربائي في هذه الأيام الصيفية الحارة .