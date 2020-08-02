أقدم اليوم الأحد سكان بلدية أمجاز الدشيش في جنوبي ولاية سكيكدة ،على غلق كل المنافذ المؤدية إلى البلدية وذلك للمطالبة بمياه الشرب والسكن ورحيل المجلس الشعبي البلدي الحالي، المحتجون قطعوا مختلف الطرقات المؤدية للبلدية بالحجارة والمتاريس وإضرام النار في العجلات المطاطية، وقد شارك في هذه الحركة الاحتجاجية عدد معتبر من سكان البلدية التي تعاني من نقص كبير في مياه الشرب وقلة الحصة السكنية التي استفادت منها التي بها 20 مسكنا لم يسلم مند سنة 1998 إلى يومنا هذا بسبب الطريقة التي أنجزت بها هذه السكنات.

رئيس البلدية في اتصالنا به أكد أن الحركة الاحتجاجية هذه تقف وراءها مافيا العقار التي لم تجد من أين تنهب العقار وعليه أدرجت نقطة المطالبة باستقالة المجلس البلدي.

المتحدث أكد في تصريحه لـ الخبر بأن قضية المياه مطلب مشروع والمسؤولية تتحملها الجزائرية للمياه التي لم تزود منطقة بوحلبس امجاز الدشيش لأكثر من الشهر أما بخصوص المطالبة باستقالة أعضاء المجلس البلدي فهذه النقطة من صنع مافيا العقار. وتجدر الإشارة أن البلدية لا تزال مغلقة وكل المنافذ المؤدية لها حسب تأكيد رئيس البلدية.