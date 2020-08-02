تسببت الحرائق من إتلاف 877 هكتار من الغابات في ولايات مختلفة مابين الفاتح جوان والشهر الجاري، حسبما جاء يوم الأحد في بيان للمديرية العامة للغابات.

وأوضح البيان أن النيران "أتلفت 2.846 هكتار من الغابات و 3.245 هكتار من الأدغال و 2.687 هكتار من الأحراش", مشيرا إلى تسجيل ما معدله 20 بؤرة يوميا ومساحة 7.2 هكتار/بؤرة خلال هذه الفترة.

واشارت المديرية العامة للغابات أن ولاية تيزي وزو هي أكثر الولايات تضررا من حرائق الغابات بتسجيل 5ر1.767 هكتار و 153 بؤرة ،منها 5. 414 هكتار من الغابات, تليها بجاية 5. 1.516 هكتار و 68 بؤرة منها 479 هكتار من الغابات، في حين سجلت تيارت 85. 852 هكتار وما مجموعه 32 بؤرة منها 3. 258 هكتار من الغابات، و أخيرا ولاية سطيف ب 5. 716 هكتار و 23 بؤرة منها 5. 366 هكتار من الغابات.