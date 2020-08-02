أجرت الولايات المتحدة مناورات بحرية وجوية في المياه الإقليمية والمجال الجوي في البحر الأسود شاركت فيها المدمرة الصاروخية "يو إس إس بورتر"،حسبما أفاد الموقع الخاص بالأسطول الأمريكي السادس (القوات البحرية الأمريكية أوروبا وأفريقيا).

كما شاركت في التدريبات,طائرات استطلاع "بي – 8 إيه بوسايدون" وأربعة مقاتلات من طراز "إف – 16", بالإضافة إلى طائرة ناقلة "كيه سي –135" وطائرة بدون طيار "إم كيو-9 ريبر".

وأشار قائد الأسطول السادس يوجين بلاك إلى أن "العمل المشترك مع القوات الجوية الأمريكية في أوروبا سمح بإجراء واقعي وفي الوقت المناسب لتعزيز استعداد الولايات المتحدة للعمل في البحر في منطقة البحر الأسود".

وفي 27 جويلية الماضي،أطلقت الولايات المتحدة وأوكرانيا مناورات بحرية مشتركة في البحر الأسود وعدد من الدول الأعضاء في الناتو.