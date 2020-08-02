Reuters

علق العراق رحلات الطيران مع تركيا بسبب "زيادة أعداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا في تركيا".

وجاء العراق بعد أقل من 24 ساعة من قرار تركيا تعليق رحلاتها الجوية من العراق وإليه "بتوصية من وزارة الصحة التركية".

وحسب القرار التركي، فإن تعليق الطيران مع العراق سوف يستمر حتى الأول من شهر سبتمبر/آيلول القادم.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي إنه "فيما يخص عودة مواطنينا من تركيا إلى العراق سيتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين."

فيروس كورونا "قنبلة موقوتة" للشرق الأوسط

الكويت تحظر الطيران التجاري من 31 دولة "عالية الخطورة" للحد من انتشار فيروس كورونا

وتنفيذا للقرار العراقي، ألغت الخطوط الجوية العراقية الرحلة التي كان من المقرر أن تتوجه إلى إسطنبول يوم الإثنين.

كان العراق قد أعاد فتح مطاراته الأسبوع الماضي للرحلات الدولية بعد شهور من الإغلاق بسبب وباء كوفيد- 19.

وجاء القراران التركي والعراقي بتعليق الرحلات الجوية بينهما وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس القاتل في الشرق الأوسط.

وكانت الكويت قد أوقفت حتى إشعار آخر رحلات الطيران التجاري من 31 دولة اعتبرتها "عالية الخطورة" بسبب انتشار الفيروس فيها.

وتشمل قائمة الدول الـ 31مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق والهند والصين وإسبانيا وباكستان وإيطاليا والبرازيل.