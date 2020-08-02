تم اليوم الأحد غلق مقر المجلس الشعبي البلدي للرواشد (شمال ميلة) "احترازيا"على خلفية إصابة أحد الموظفين العاملين به بفيروس كورونا المستجد, حسب ما علم من رئيس المجلس الشعبي البلدي لذات الجماعة المحلية مراد بولفوس.

وأوضح المصدر، بأن "غلق مقر المجلس الشعبي البلدي بجميع مصالحه تم ابتداء من الفترة المسائية لهذا اليوم, حيث تم تسريح جميع الموظفين فور تأكد مصالح المجلس الشعبي البلدي من إصابة أحد موظفي مصلحة التنظيم العام بالجائحة."

وأضاف ذات المنتخب بأنه تم بالتنسيق مع مصالح مديرية الصحة و السكان لولاية ميلة فتح تحقيق وبائي يشمل العديد من الموظفين بالبلدية, خصوصا العاملين منهم بمصلحة الحالة المدنية الذين كانوا في تعامل مباشر مع الحالة المصابة بالفيروس والبالغ عددهم, حسب ذات المسؤول, ستة (06) أشخاص, مفيدا بأنهم سيقومون بإجراء الكشف السريع عن الفيروس للتأكد من إصابتهم أو نفيها و التصرف مع الوضع بناء على نتائج التحاليل.

كما أنه تم هذا المساء, يضيف المصدر, الشروع في عملية تعقيم لمقر المجلس الشعبي البلدي بمختلف مصالحه, حيث ستتواصل هذه العملية إلى غاية صباح يوم غد الاثنين.

وفي انتظار نتائج التحقيق الوبائي سيتم ضمان الحد الأدنى من الخدمات, خصوصا على مستوى مصلحة الحالة المدنية, لضمان استمرارية تقديم الخدمة وعدم تعطيل مصلحة المواطن, كما أفاد بذلك رئيس المجلس الشعبي لبلدية الرواشد.