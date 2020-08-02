أكدت السلطات الصحية السعودية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا المستجد بالنسبة لموسم الحج لهذا العام 2020.

لكن، ذات السلطات ذكرت أنه سيكون على الحجاج، المقيمين جميعهم داخل المملكة، الخضوع لحجر صحي إلزامي بعد انتهاء المناسك.

وأدى نحو 10 آلاف حاج فقط الفريضة هذا العام، مقارنة بـ2.5 مليون شخص شاركوا في حج العام الماضي.

وأتم الحجاج الذين وضعوا الكمامات كإجراء وقائي رمي الجمرات الثلاث في منى قرب مكة في اليوم الأخير من الحج، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية.

وبدلا من جمع الحصى بأنفسهم، كما جرت العادة في السنوات السابقة، قدّمت لهم السلطات حصوات معقّمة داخل أكياس في إطار إجراءات منع تفشي كوفيد-19.



