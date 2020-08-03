تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بفعل المخاوف من تخمة معروض إذ تتجه أوبك وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس الجاري بينما ينبئ تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

وبحلول الساعة 42: 07 بتوقيت الجزائر، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 43.25 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.8 بالمائة لتسجل 39.93 دولار.

وكان برنت ارتفع للشهر الرابع في يوليو في حين زاد الخام الأمريكي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر أفريل ، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين قيودا طوعية إضافية على المعروض فوق المبرم في اتفاق بقيادة أوبك. واستقر إنتاج النفط الروسي دون تغير في يوليو مقارنة مع مستويات يونيو ، حسبما ذكرته وزارة الطاقة يوم الأحد. ومن المقرر أن تزيد مجموعة أوبك+، الذي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج في أغسطس، لتضخ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا إضافية في المعروض العالمي.