كشف المدير العام لمعهد باستور، الدكتور فوزي درار، أن اللقاح سيكون الحل الوحيد الذي يمكن أن يقلص من بؤرة وباء فيروس كورونا.

وأكد درار في تصريح للإذاعة الوطنية الإثنين أن معهد باستور الجزائر له تقاليد قديمة من ناحية التعامل مع المخابر المنتجة للتلقيح الذي أعتبره الأداة الوقائية والكفيلة لإنهاء هذه المحنة، التي تعاني منها الإنسانية،

وأضاف درار قائلا "هناك تبادل معرفي بين معهد باستور والمخابر الأساسية الأخرى من حيث معرفة وترتيب التلقيح، ونسبة الجرعة التي يجب حقنها، كل هذه الترتيبات ستتم بعد التسريح للمتاجرة والذي سيكون المنعرج الأخير في استعمال هذا التلقيح".

وأوضح درار أيضا أن معهد باستور سيعتمد على دفتر شروط معين لمعرفة مدى نجاعة اللقاح، ومدى نسبة المناعة المكتسبة بعد استعماله وأن كل هذه المؤشرات سوف تدون في دفتر الشروط لاختيار اللقاح الأنجع، كما أشار إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار هل هذه اللقاحات ستنتج بنسبة كافية.

وفي سؤال حول إذا ما ستقوم الجزائر بتجارب حول نجاعة اللقاح، كشف المدير العام لمعهد باستور قائلا "لن تكون هناك أية تجارب، ونحن نعتمد على نتائج المخابر الرئيسية. وتابع قائلا: وليكن في علمكم أنه ليس جميع المخابر المعروفة هي التي تشتغل لإيجاد لقاح ضد الكوفيد-19، فالمخابر التي تعمل على صنع اللقاح هي التي ستشكل محور دوران عليها، ومعهد باستور يتابع يوميا آخر المستجدات .